Infortunio Lautaro Martinez, risentimento al soleo: i tempi di recupero

Gli esami dopo l’Infortunio Lautaro Martinez non danno buone notizie. Le previsioni negative della vigilia vengono confermate dagli esami ufficiali: Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare al soleo del polpaccio sinistro, infortunatosi nella sfortunata serata norvegese di Champions contro il Bodo/Glimt. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana dallo staff dell’Inter.

Infortunio Lautaro Martinez: da 4 a 9 settimane di stop

Vicino all’impossibile il recupero in vista del derby visto che ci si attende un’assenza di almeno tre settimane. Per l’attaccante argentino, e per l’Inter, una brutta botta visto che salterà almeno 4 partite, anche se possono diventare 9.

Il comunicato dell’Inter: “Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.”

Il capitano dell’Inter non ci sarà contro Lecce (campionato, domani 21 febbraio), Bodo/Glimt (ritorno playoff Champions, martedì 24 febbraio), Genoa (campionato, 28 febbraio) e Como (andata semifinale Coppa Italia, 3 marzo). Se l’esito degli esami della prossima settimana saranno positivi, Lautaro si potrebbe rivedere in campo per Inter-Atalanta del 15 marzo o Fiorentina-Inter del 22 marzo.