Inter, Acerbi si è allenato regolarmente dopo l’udienza

Nella mattinata odierna, presso il centro sportivo di Appiano Gentile, si è svolta la videoconferenza tra Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, e il suo procuratore. Scopo dell’incontro era chiarire la vicenda sollevata da Juan Jesus. Al termine di questa audizione, il difensore si è regolarmente riunito al gruppo per partecipare agli allenamenti in corso.

Inter, Acerbi è rientrato in gruppo

È durata poco meno di un’ora l’audizione di Acerbi con la Procura Figc, iniziata questa mattina alle 10. I restanti giocatori nerazzurri presenti ad Appiano Gentile hanno proseguito regolarmente il loro lavoro sul campo, mantenendo la concentrazione sulla ripresa del campionato. È prevista una seduta di allenamento anche per la giornata di domani, confermando l’impegno e la determinazione della squadra nel prepararsi al meglio per gli impegni sportivi in vista.