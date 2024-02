Inter, Arnautovic si gioca tutto in questi 6 mesi | L’attaccante rischia la cessione

Basta un punto dopo il 5 febbraio e sarà ufficiale il riscatto di Marko Arnautovic da parte dell’Inter. Tradotto: pareggio o vittoria a Roma e l’austriaco sarà definitivamente un calciatore nerazzurro, al 100%. Così La Gazzetta dello Sport su presente e futuro dell’ex Bologna: “La sfortunata stagione di Arnautovic è uno dei piccoli nei di questo sontuoso 2023-24 dei nerazzurri e certamente tutte le parti in causa si aspettavano di meglio dal centravanti a lungo inseguito in estate. L’Inter ha bloccato Mehdi Taremi per giugno e l’austriaco ora ha quattro mesi di tempo per riportare la valutazione della sua prima annata interista sopra la sufficienza. Anche per plasmare il suo futuro perché, se già ora lo spazio non è molto (392 minuti in 15 presenze in Serie A sono in media 26′ per match), nel 2024-2025 potrebbe ridursi ancora di più. Oppure, esiste la possibilità che il club valuti una cessione.