La terza giornata di campionato prevede uno dei big match della stagione: il derby d’Italia. L’Inter partirà per Torino dove troverà una Juventus rivoluzionata e che ha iniziato la stagione con il piede giusto, non sarà semplice. Difficile per Chivu decidere la giusta formazione da schierare in campo: il dilemma verso Torino sarà ancora quello: Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic che si giocano la maglia a centrocampo.

Inter, Susic o Mkhitaryan?

Il dubbio di Cristian Chivu su chi affidare una parte del centrocampo non è semplice. Sucic ha dalla sua la giovane età, la freschezza, anche sta lavorando con la sua Nazionale, il Montenegro, a differenza di Mkhitaryan che si è ritirato già da diversi anni. Il 36enne armeno si sta allenando alla Pinetina e, nell’amichevole dei nerazzurri, ha anche segnato un gol.

L’ex Roma e Arsenal ha avuto modo di allenarsi e potrà farlo ancora ad Appiano, senza dover passare dalle gare con l’Armenia e ha dalla sua l’esperienza da grandi partite, avendone disputate a decine. Sarebbe l’uomo ideale per affrontare la Juventus, considerando l’esperienza, anche se contro la Vecchia Signora non ha mai avuto la fortuna dalla sua parte: due vittorie complessive in sedici scontri diretti con i bianconeri, segnando due volte, una delle quali indossava la maglia della Roma.