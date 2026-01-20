Inter-Arsenal 1-3: dominio inglese a San Siro

A San Siro è appena terminata la sfida valida per la settima giornata della prima fase di Champions League tra Inter e Arsenal. La partita è finita con il risultato di 3-1 per i Gunners. In gol, nel primo tempo, Gabriel Jesús (10’, 31’) per l’Arsenal e Susic al 18’ per l’Inter. Nel secondo tempo all’83esimo segna Gyokeres per il 3-1 definitivo dell’Arsenal. Dopo questo deludente match, l’Inter resta con 18 punti e si piazza all’ottavo posto in classifica. Gli inglesi con la vittoria di oggi restano primi in classifica con 21 punti.

Inter-Arsenal, il tabellino

Il primo tempo è stato ricco di emozioni al Meazza. I primi 45 minuti sono terminati con il risultato di 2-1 per gli uomini di Arteta. L’Arsenal come sempre inarrestabile in attacco con tutti i suoi effettivi, Inter però molto pericolosa quando riesce a costruire lo spazio per lanciarsi in velocità verso la porta, soprattutto con i suoi esterni. Il primo gol è dell’Arsenal, che va in vantaggio al 10’ con Gabriel Jesús. Il gol di Gabriel Jesús arriva da un’azione tutta di prima dei Gunners, conclusione sporca di Timber che viene deviata in porta dal brasiliano in spaccata, tenuto in gioco da Luis Henrique. L’Inter trova il pareggio dopo pochi minuti, al 18’, con Susic. L’azione nasce dal tiro di Thuram che però viene respinto dal portiere, in ribattuta ci prova anche Barella, anche lui respinto. Poi la palla arriva alla mezzala che dal limite mette la palla in rete. Non passa molto tempo che l’Arsenal ritrova il vantaggio con il solito Gabriel J.

Il secondo tempo vede i Gunners più lenti e ridimensionatiGyokeres, probabilmente per difendere il risultato. L’Inter guida tutto il match e ci prova da tutti i lati a fare gol. Purtroppo non è semplice per la formazione di Chivu trovare spazio per fare gol, gli uomini di Arteta si sono chiusi bene. A fare gol è poi l’Arsenal che, all’83’ trova la rete del 3-1 con Gyokeres. Il giocatore trova un gol grazie a coraggio e determinazione, senza esistare tira una bomba dal limite. Pallone ben calciato all’incrocio di destra e palla in rete. La partita finisce così: 3-1 per l’Arsenal.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (82’, Bonny), Barella (63’, Frattesi), Zielinski (82’, Diouf), Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez (63’, Esposito F.).

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber (64’, White), Saliba, Mosquera (75’, Gabriel), Lewis-Skelly; Eze (64’, Rice), Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus (75’, Gyokeres), Trossard (79’, Martinelli).

Reti: 10’, Gabriel Jesús (A); 18’, Susic (I); 31’, Gabriel Jesús (A); 83’, Gyokeres (A).

Ammonizioni: 72’, Merino (A); 72’, Bastoni (I); 82’, Acerbi (I); 90+2, Rice (A).

Espulsioni: –