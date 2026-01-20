Inter-Arsenal, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Champions League e oggi in campo scenderà anche l’Inter. La formazione di Cristian Chivu alla 21 di oggi, 20 gennaio 2026, scenderà in campo a San Siro. La partita Inter-Arsenal è stata assegnata all’arbitro portoghese Pinheiro.

Inter-Arsenal, probabili formazioni

L’Inter torna in campo in Champions League, affrontando l’Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione.

L’Arsenal di Arteta sono primi in classifica con 18 punti. Un vero e proprio big match quello che assisteremo oggi a San Siro.

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Arsenal (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

Inter-Arsenal, dove vederla

La partita di Champions tra Inter e Arsenal è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW.