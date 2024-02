Inter-Atlético Madrid, le scelte di Inzaghi e Simeone

Nerazzurri in campo con il 3-5-2. Inzaghi affida la difesa a Pavard, de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Çalhanoğlu supportati ai lati da Barella e Mkhitaryan, con Darmian, sulla destra, e Dimarco, sulla sinistra. In avanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram.

Nei Colchoneros recupera Morata, che partirà dalla panchina. Attacco affidato ancora a Griezmann accanto a Llorente. A centrocampo Saul, Koke e De Paul al centro, sostenuti da Molina e Reinildo sulle fasce. Linea difensiva a tre con Witsel, Hermoso e Gimenez.