Inter Benfica, risultato, tabellino e highlights del match

L’Inter ha battuto il Benfica per 1-0, in una gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il gol di Thuram al 62′.

RETI: 62′ Thuram (I),

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (73′ Darmian), Barella (91′ Klaassen), Calhanoglu (84′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (84′ Carlos Augusto,); Thuram (73′ Sanchez), Lautaro. A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Cuadrado, Bisseck, Sarr. All.: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah (23′ Araujo), Otamendi, Morato, Bernat (80′ Cabral); Joao Neves, Kokcu (69′ Musa); Di Maria (80′ Jurasek), Aursnes, Rafa Silva (69′ Chiquinho); Neres. A disp.: Soares, Kokubo, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Joao Mario, Lemos, Antunes, Florentino. All.: Roger Schmidt.

Arbitro: Makkelie (Ola).

NOTE: ammoniti Lautaro (I), Barella (I), Dumfries (I), Asllani (I),. Spettatori 66.573.

INTER BENFICA HIGHLIGHTS