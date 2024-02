Inter, capitolo Lautaro: ballano due milioni per il rinnovo | Tutti i dettagli

Lautaro Martinez, 10 dell’Inter, chiede 10 milioni. L’Inter ne offre 8. Queste le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Le due parti non sono ancora così vicine, ma la sensazione è che si troverà un accordo. Ad ogni modo non c’è fretta, il contratto del Toro scade nel 2026, ma le prestazioni super di questa stagione hanno portato la dirigenza nerazzurra a decidere di adeguare il suo contratto per blindarlo, fissando la nuova scadenza nel 2028. Rimane ottimismo per la firma, ma probabilmente ci vorrà più tempo di quanto non si pensasse in un primo momento.

Agente Lautaro-Inter: possibile incontro a marzo

Il rallentamento nella trattativa ha spaventato il popolo interista, ma al momento non c’è nulla di cui preoccuparsi. Lo ha ricordato l’agente del calciatore argentino Alejandro Camaño (“Ci sono divergenze, però c’è dialogo”) e anche lo stesso Lautaro (“L’accordo non è facile, ma siamo sulla strada giusta”). Proprio la sede dell’agenzia di Camaño si trova a Madrid, dove l’Inter giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico il 13 marzo. Sembra essere un’ottima occasione per organizzare un incontro per assottigliare il divario sul rinnovo. In ogni caso la scadenza nel 2026 lascia i nerazzurri tranquilli anche se dovesse arrivare l’assalto di una big europea: la valutazione del giocatore è di circa 150 milioni.