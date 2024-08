Inter, Carboni sarà un giocatore del Marsiglia | A breve l’ufficialità

Dopo intense settimane di trattative, durate più di qualche settimana, i destini di Inter e Valentin Carboni si separano ufficialmente. Dopo aver discusso a oltranza con il Marsiglia, infatti, Marotta ha ricevuto dal club francese la cifra richiesta sin dall’inizio per il proprio talento argentino, che ieri, dopo aver firmato il prolungamento con la beneamata, è volato in Francia per svolgere le rituali visite mediche con i bianco azzurri.

Inter, le cifre dell’affare Carboni

Il volo preso da Valentin Carboni potrebbe però non essere di sola andata: come anticipato infatti dal presidente interista, i neroazzurri manterrano il controllo sul futuro sul loro gioiello, che si trasferirà all’OM in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 35 milioni più 4 di eventuali bonus, per un pacchetto totale di 40 milioni, cifra a cui è fissato il controriscatto esercitabile dai neroazzurri, che non vogliono lasciarsi sfuggire sin da subito uno dei giovani più promettenti della sua annata (2005).

Si riapre però per l’Inter il tema attaccanti, che rimane attualmente uno dei principali problemi per la prossima stagione nonostante l’arrivo di Taremi, che dopo l’infortunio rimediato in amichevole, ha destato più di qualche preoccupazione nello staff di Inzaghi, che avrebbe richiesto alla nuova società una nuova punta per avere le spalle coperte in caso di nuovi infortuni.