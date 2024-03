L’Inter è uscito dalla Champions League proprio quando aveva tutti i presupposti a suo favore. Piena responsabilità della squadra, che tra andata e ritorno ha sprecato tantissimo. I nerazzurri avrebbero potuto battere gli spagnoli, ma tutto è andato storto, a partire dall’attacco: la Thu-La non ha funzionato bene.

Inter fuori dalla Champions, deve prendersela esclusivamente con sé stessa

Ci si aspettava tanto da questa Inter in Europa, sopratutto dopo la scorsa stagione e l’andamento in campionato. Ma basta una partita sbagliata per mandare tutto all’aria, cosa che abbiamo visto ieri sera al Metropolitano Stadium. Sembra proprio che alla fine a tradire l’Inter siano stati soprattutto i suoi due attaccanti: Lautaro e Thuram. I due centravanti ci hanno abituati a grandi giocate e sono stati autori di una stagione eccezionale. Ieri sera la Thu-La non ha funzionato a dovere, e il risultato si è visto.

Partendo dal francese, il quale ha sprecato l’occasione della vita sull’1-1, poco prima del gol di Depay, quando poteva chiudere il match e regalare a tutti il passaggio di turno, ha fallito totalmente. L’altra delusione è il capitano, l’argentino ha fallito il rigore decisivo. Quest’Inter arrivava a Madrid con un’enorme consapevolezza e lasciare la Champions già agli ottavi fa malissimo.