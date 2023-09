Inter, Cuadrado: “Sono in un bel gruppo, ho avuto un buon processo”

Nonostante siano a lui arrivate tantissime critiche per la scelta fatta, in particolare dai tifosi della sua ex squadra, la Juventus, il presente di Juan Guillermo Cuadrado sembra riuscire a riempire le sue necessità e conseguentemente il suo umore, attualmente positivo. Reduce dal suo primo assist con l’Inter nella vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, il colombiano si è espresso sul suo primo periodo in nerazzurro.

Inter, il buonumore di Cuadrado

Nel corso del ritiro della Colombia, la quale inizia il suo percorso per approdare ai Mondiali 2026 in America del Nord contro il Venezuela, Cuadrado ha parlato dell’obbiettivo con i suoi connazionali e dell’Inter: “Il Mondiale non è un obiettivo, ma piuttosto qualcosa che sentiamo di dover raggiungere, qualunque cosa accada. A Milano ho trovato un bel gruppo e avuto un buon processo. Sono felice di fare la mia parte. Giocano un calcio che conosco e questo mi facilita, sono molto contento”.