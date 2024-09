Inter, dopo Asllani pronto il rinnovo di Dumfries | Le ultime

Champions League a ritmo infernale: comincia oggi il primo triduo di partite, soprattutto per le nostre italiane. Questa sera Milan e Juve, dopodomani l’Atalanta di Gasperini e domani sera il big match contro il City di Guardiola per l’Inter di Simone Inzaghi. Ma non si parla solo di campo in casa Inter: è tempo anche di rinnovi di contratto.

Inter, non rinnova solo Asllani: Dumfries pronto a firmare un altro contratto con l’Inter

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio del rinnovo di contratto da parte di Kristjan Asllani che ha prolungato fino al 2028, dopo la maglia da titolare al posto di Hakan Calhanoglu nell’ultima gara di campionato all’U-Power Stadium contro il Monza. Proprio contro il Monza è arrivato anche il primo gol stagionale di Denzel Dumfries, gol decisivo per il pareggio finale. E adesso, come riferito da La Gazzetta dello Sport è arrivato il momento del rinnovo di contratto. La firma arriverà probabilmente dopo il derby, il laterale olandese ha detto sì alla proposta nerazzurra e il nuovo ingaggio sarà di quattro milioni netti a stagione.