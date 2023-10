L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha parlato in Olanda del suo presente e del suo futuro in nerazzurro e anche del rinnovo di contratto. Ecco le sue parole.

Sulle prossime sfide con l’Olanda

“Bene, sono concentrato. Questa è la cosa più importante. E cerco di migliorare in ogni allenamento e in ogni partita. Cerco di continuare la tendenza al rialzo e guardo sempre: dove possiamo migliorare?”.

Anche perché ha iniziato a lavorare su se stesso mentalmente

“Certamente, certamente. Ma è anche un po’ di esperienza. Certe situazioni si imparano prima. In Italia giocano molto tatticamente. Sono ormai alla terza stagione lì e noto che inizio a leggere prima determinate situazioni”.

In passato Dumfries si era definito un giocatore con tecnica scadente

“Non mi pento di queste mie dichiarazione. Ma a volte sento la gente dire questo e credo che non sia più vero. Considerato il bagaglio tecnico che ho ora, questo non è più vero. Ho investito molto in questo. Sono arrivato tra i professionisti tardi. E per me quello è stato un grande passo. Forse è quello di cui sono più orgoglioso”.