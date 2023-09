Inter, Fabbian: “Piansi per i nerazzurri, ho accettato subito il Bologna”

Passato per 5 milioni di euro dall’Inter al Bologna il 20 agosto 2023, Giovanni Fabbian ha tratti particolari e caratteristici di un talento non ancora pronto, con la valutazione dell’Inter -di cederlo- che è propria e conseguentemente comprensibile. Fatto sta che il classe 2003, reduce dal gol all’89’ contro il Cagliari nell’ultimo turno di Serie A, sta dimostrando il suo potenziale, lasciando ben sperare per il futuro.

Inter, le parole di Fabbian

A La Gazzetta dello Sport, Fabbian ha parlato del suo passato all’Inter, constatando però la sua felicità al Bologna: “A 14 anni era tutto fatto con l’Inter, ma poi saltò tutto e piansi dalla delusione. Poi a Padova vinsi l’Under 17 e mi presero l’anno dopo. Ad agosto ero a Roma per le visite mediche con l’Udinese e aspettavo l’ok perché dipendeva da Samardzic. Non ho saputo il mio futuro per un mese: estenuante. Appena è arrivato il Bologna ho detto subito sì. Non penso all’addio all’Inter. A parte che c’è un diritto di recompra, sono felicissimo di poter essere a Bologna e voglio giocare il più possibile”.