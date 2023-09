Inter-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

Nerazzurri di Simone Inzaghi in campo con il 3-5-2 con: Sommer tra i pali; Darmian, De Vrji e Bastoni trio difensivo; Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo, supportati da Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali; in avanti, attacco affidato alla coppia Thuram-Lautaro Martinez. Italiano sfida l’Inter con il 4-2-3-1 con: Terraciano in porta; Milenkovic e Ranieri al centro della difesa, insieme a Kayode e Biraghi terzini; Arthur con Duncan a centrocampo, dietro al trio composto da Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouamé; in attacco, l’unica punta, Beltran.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano