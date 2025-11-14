Francesco Acerbi potrebbe concludere la sua esperienza all’Inter con 6 mesi di anticipo rispetto alla fine del contratto (giugno 2026). Il difensore non riesce a trovare spazio e continuità nel progetto di Chivu.

Inter, Acerbi possibilità di andare via a gennaio

L’ex Lazio da intoccabile e sempre titolare è passato a difensore non più indispensabile. Il momento di Acerbi all’Inter non è quello dei migliori, nonostante l’Inter di Chivu ha messo le ali prendendo le redini nella classifica di Serie A. Ma tre delle ultime quattro vittorie di fila sono arrivate senza la presenza del difensore centrale che, ai tempi di Inzaghi era un pilastro della squadra.

Acerbi, considerando il poco spazio a disposizione, a gennaio può clamorosamente lasciare Appiano Gentile per iniziare una nuova esperienza altrove. Il contratto che lo lega all’Inter andrà in scadenza nel mese di giugno del 2026, non è previsto alcun rinnovo ad oggi. Intanto a Viale della Liberazione la società continua a lavorare per intensificare e portare a termine il processo di svecchiamento della rosa: nel mirino è finito il ‘nuovo Lookman‘, ossia il talento brasiliano del Verona Giovane.