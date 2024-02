Inter, il rinnovo di Lautaro è pronto | Ma ecco perché ancora non si chiude

Si aspetta con ansia in casa Inter l’atteso rinnovo di Lautaro Martinez, sempre più capitano e sempre più leader e marcatore del club nerazzurro. Anche ieri sera dopo la gara con la Juve non ha voluto dare indicazioni su quando si farà l’annuncio.

Inter, il punto sul rinnovo di Lautaro

Sulla situazione ha scritto la “Gazzetta dello Sport”: “Il matrimonio s’ha da fare, ma evidentemente c’è ancora bisogno di limare qualche dettaglio. Nessun allarme, è lo stesso Lautaro Martinez a garantirlo subito dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus in chiave scudetto, tuttavia il tanto atteso rinnovo contrattuale con l’Inter non è ancora arrivato“. Poi prosegue così: “Una dichiarazione d’amore e d’intenti, quella del Toro, pronto a prolungare il suo vincolo con l’Inter fino al 2028 per trasformarsi a tutti gli effetti in una bandiera nerazzurra. Quando l’argentino parla di ‘accordo non facile da trovare’ fa evidentemente riferimento al complesso insieme di aspetti che riguarda un contratto così importante come quello in ballo con i nerazzurri”.