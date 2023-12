Gli attaccanti Arnautović e Sánchez hanno già fatto gol in Champions League; adesso vogliono fare centro anche in campionato, e la partita dell’Inter a San Siro con l’Udinese può essere per loro una grande possibilità. In occasione della partita Inter-Udinese l’attacco di Simone Inzaghi vedrà come protagonisti, dal primo minuto di gioco, Lautaro e Thuram. Questa coppia è importantissima per la squadra, la quale ha bisogno però anche di Arnautović e Sánchez che, come rivela Il Corriere dello Sport, partiranno dalla panchina, e ancora devono sbloccarsi in questo campionato.

Arnautović e Sánchez | La necessità di Inzaghi

L’Inter si prepara a sfidare l’Udinese a San Siro con Lautaro e Thuram titolari. Arnautović si è reso incisivo in Europa e lo stesso Sánchez; il giocatore ex Arsenal, infatti, è andato a segno due volte. Come reso noto da CorSport, Inzaghi, il quale ha espressamente voluto che l’austriaco e il cileno fossero presenti; il tecnico nerazzurro necessita che i due siano pronti anche in Italia.