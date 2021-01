Inter-Juventus, scontro mercato: si contendono un giocatore del Borussia

Inter e Juve bussano al Borussia Dortmund

Inter e Juventus, si scontrano anche sul mercato. Le due squadre sono in lotta per portare in Serie A un giocatore del Borussia Dortmund. Si tratta del giovanissimo Giovanni Reyna, centrocampista statunitense con passaporto portoghese.

Borussia, la crisi giova le altre europee

Il club tedesco, in crisi economica, sacrificherà alcuni dei suoi migliori giocatori per risanare le proprie finanze, così come già annunciato precedentemente. Se l’accesso alla Champions League dovesse fallire, la squadra tedesca perderà altri 30 milioni di introiti, questo provocherebbe ancora più difficoltà. Intanto le altre squadre europee ne approfittano, prima su tutte Juventus ed Inter che si contendono Giovanni Reyna. Il centrocampista offensivo nordamericano di 18 anni, sta vivendo una stagione abbastanza buona nel club tedesco, avendo all’attivo 4 gol e 5 assist in 26 partite. Ci troviamo di fronte a un giocatore giovane e interessante con una proiezione futura indiscutibile.

Entrambi i club italiani stanno “rifondando” le proprie rose puntando sui giovani e Reyna è un vero e proprio gioiello per portare talento nel proprio organico che potrebbe migliorare la qualità del gioco offensivo del club.