Il dirigente dell’Inter, Piero Ausilio ha detto tutta la verità, tutta la verità sulle due trattative di mercato più importanti della scorsa estate, quelle per Lookman e per Konè. Non solo, il dirigente della Beneamata rivela anche le voci su Neymar.

Inter, Ausilio su Neymar: “È una cazzata”

Un’estate bollente quella dell’Inter sul mercato, soprattutto per la trattativa mai andata in porto, con Ademola Lookman. Il dirigente Ausilio si è confessato al Corriere dello Sport, dove è stato interrogato sul mercato dal direttore Ivan Zazzaroni. Alcuni retroscena nerazzurri non sono mai stati raccontati e la curiosità al riguardo è tanta, non solo da parte dei tifosi dell’Inter, ma anche degli appassionati. Ausilio ha raccontato la sua verità su Ademola Lookman e Manu Koné, i due obiettivi, poi sfumati, dell’estate interista.

Ausilio, sull’attaccante della Dea: “Per Lookman ci abbiamo provato, ma l’Atalanta è stata irremovibile”. L’Inter aveva intenzione di portare l’attaccante nigeriano ad Appiano Gentile, ma quei 60 milioni di euro erano troppi e i nerazzurri sono riusciti ad arrivare massimo a 55 milioni. Ausilio, su Koné: “C’è stato un contatto, ma a un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla”.

Il dirigente della Beneamata ha anche un’altra verità di mercato da rivelare a Zazzaroni alla domanda “Quanto è stato vicino Neymar all’Inter?” Ausilio, in questo caso, smentisce categoricamente qualsiasi trattativa o corteggiamento per il brasiliano: “Ma va, è una cazzata. Non ci siamo mai sentiti e non abbiamo mai offerto nulla”.