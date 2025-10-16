Roma – Inter, le ultime da Trigoria e Appiano Gentile | Le formazioni

Le ultime sulle formazioni di Roma e Inter
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.
ROMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING
Partita: Roma-Inter
Data: 18 ottobre 2025
Orario: 20.45
Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)
Streaming: DAZN, Sky Go e NOW