Inter-Lazio, Thuram scalda i motori: si ricompone la ThuLa a San Siro

Un breve spezzone in Champions League e adesso arriva anche il rientro in Serie A: Marcus Thuram scalda i motori. Il francese è pronto a riprendersi il posto in attacco e riformare la ThuLa insieme al suo amico Lautaro Martinez nel match Inter-Lazio.

Inter-Lazio, si rivede la ThuLa: Thuram ha recuperato

Domenica sera l’undicesima giornata di Serie A si chiude con il big match Inter-Lazio. Una gara importante per entrambe le squadre: mentre la formazione di Chivu cerca di agganciare la vetta della classifica, i biancocelesti provano a mantenere il passo e a raggiungere la zona calda della classifica. In campo il tecnico dell‘Inter potrà rivedere di nuovo la coppia che ha regalato tante emozioni, ma soprattutto tanti gol: Thuram e Lautaro.

L’attaccante dell’Inter e della Nazionale francese si è ormai messo alle spalle il problema muscolare al bicipite femorale che lo aveva fermato a fine settembre e ora si candida a strappare una maglia da titolare per la sfida con la Lazio in programma domenica sera. Thuram e Lautaro non giocano insieme in campionato dalla trasferta di Cagliari di fine settembre e dal match di Champions con lo Slavia Praga.