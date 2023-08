Inter, l’ex Suazo: “Il cuore ed i colori rimangono. A Cagliari non è facile per nessuno”

David Suazo ha avuto modo di giocare Cagliari-Inter indossando entrambe le maglie. Proprio di questo ha parlato a Radiolina, spiegando soprattutto la stranezza di tornare in Sardegna da avversario.

Inter, le parole dell’ex Suazo

“Quando giochi una partita del genere è incredibile. Per me era strano giocare questa partita con la maglia dell’Inter. Io avevo lasciato otto anni di lavoro, di convivenze, di maturità come giocatore e come persona. Era difficile giocare Cagliari-Inter per me. Il cuore e i colori però rimangono”.

“Per quello che ha speso, per i giocatori, per come ha finito la stagione scorsa, l’Inter è un avversario difficile. Ma giocare a Cagliari, con uno stadio sold-out, non è facile per nessuno”.