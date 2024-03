Inter, lo scudetto può arrivare nel derby | Ecco perché

Il +16 dell'Inter dalla seconda in classifica potrebbe far vincere lo scudetto ai nerazzurri nel derby del prossimo 21 aprile

L’Inter è sempre più vicina a conquistare il ventesimo scudetto della sua storia. La squadra di Simone Inzaghi, è riuscita pure a vincere in casa del Bologna (imbattuto da agosto tra le mura casalinghe). Il tecnico ha così centrato la decima vittoria consecutiva e oltre ad avvicinare lo scudetto, avvicina pure il record di vittorie consecutive detenuto da Roberto Mancini nella stagione 2006/2007. La domanda che però ora tutti i tifosi nerazzurri si pongono è: “quando arriverà la matematica certezza dello scudetto?”

Inter, ecco perché lo scudetto potrebbe arrivare nel derby

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter vincendo a Bologna e complice il pareggio interno della Juventus contro l’Atalanta, avrebbe bisogno di altri 15 punti per la matematica certezza e se la distanza con la seconda in classifica (Milan) dovesse rimanere la stessa; allora sì che lo scudetto potrebbe arrivare alla 33esima giornata, quando i nerazzurri affronteranno i rossoneri in casa nel derby del weekend del 21 aprile.