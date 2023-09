Inter-Milan, è sfida pure sui bilanci | Che cifre per Zhang e Cardinale

Inter-Milan non sarà una sfida solo sul campo visto che le due squadre sono quelle che hanno investito maggiormente sul mercato. E proprio Transfermarkt ha fatto i conti alle due squadre: “Guardando il primo anno, l’allenatore nerazzurro ha visto arrivare Dzeko, Correa, Darmian, Vanheusden e Dumfries. Secondo i dati Transfermarkt, in totale l’Inter ha speso 42,55 milioni di euro contro i 205 milioni di euro delle entrate”.

Inter-Milan, Zhang contro Cardinale

E poi ancora: “Lo scorso anno, invece, il club nerazzurro ha avuto un’entrata di 23 milioni e ha speso 70 milioni di euro con gli arrivi di Gosens, il prestito di Lukaku, Asllani e Bellanova e il riscatto di Correa. Quest’anno, invece, sono stati sei gli acquisti: Pavard, Bisseck, Sommer, Acerbi, il prestito di Frattesi e il riscatto di Asllani per una cifra totale di 64,25 milioni di euro”.

Cifre nettamente diverse in casa Milan: “Il primo anno il Milan di Stefano Pioli ha speso 93 milioni di euro contro i 5 milioni delle entrate. Sono arrivati: Tomori, Maignan, Tonali, Giroud, Adli, Ballo Touré e Lazetic più i prestiti onerosi di Brahim Diaz, Bakayoko, Messias, Florenzi e Pellegri”.

“L’anno successivo la spesa è stata di circa 55 milioni di euro con 11 milioni di entrate. Il club rossonero ha speso per: De Ketelaere, Thiaw, il prestito di Vranckx e i riscatti di Florenzi e Messias oltre all’acquisto di Vasquez”.“Quest’anno, infine, i rossoneri hanno speso 114 milioni con 69 milioni di euro di entrate. Sono arrivati: Pulisic, Chukwueze, Okafor, Loftus-Cheek, Pellegrino, Reijnders e Musah. Ci sono, poi, i vari acquisti arrivati a parametro zero come Sportiello, Jovic e Romero”. Diverse quindi le cifre per Milan e Inter, che hanno un passivo rispettivamente di 177 e 183,45 milioni di euro.