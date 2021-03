Inter, perso Vidal: operazione al ginocchio per il cileno

Inter, domani operazione al ginocchio per Vidal

L’Inter ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, che Arturo Vidal verrà sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di domani, venerdì 12 marzo. In questo modo il cileno mette fine al suo problema al ginocchio. L’ex Barcellona ha stretto i denti negli ultimi mesi, ma c’è un limite a tutto.

Inter, Vidal fuori 3 settimane

L’Inter in questo modo perde Arturo Vidal per la prossime tre settimane. L’intervento chirurgico al quale verrà sottoposto il giocatore sarà in artroscopia al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’operazione al menisco non verrà fatta molto lontana, è prevista presso l’Humanitas di Rozzano e verrà eseguita dal professor Volpi, responsabile dello staff medico nerazzurro. Considerando la bassa gravità del problema, Vidal non starà molto tempo lontano dal campo. L’operazione non complicata terrà fuori l’ex Juventus per circa tre settimane. I tempi di recupero variano, alcuni giocatori hanno recuperato anche molto tempo prima. Vidal dovrebbe saltare le gare contro Torino, Sassuolo e Bologna. Il 33enne dovrebbe essere già disponibile per la gara di San Siro contro il Genoa.

Il comunicato della società nerazzurra: “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro”.