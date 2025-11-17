Il giocatore turco dell’Inter ha lasciato il ritiro in Nazionale per un problema al polso. Per il centrocampista niente sfida con la Spagna. Il giocatore tornerà in Italia e domani sarà già ad Appiano Gentile.

Inter, Hakan sarà in campo contro il Milan

Il problema non preoccupa, l’interista sarà in anticipo ad Appiano per preparare la sfida al Milan. Domani ad Appiano Gentile tutti i nerazzurri disponibili saranno in campo per l’allenamento per riprendere il campionato. Per la ripresa degli allenamenti della formazione di Chivu ad Appiano, assieme a Lautaro e agli azzurri reduci da Italia-Norvegia, ci sarà il rientro a sorpresa di Hakan Calhanoglu.

Il turco non era atteso, ma tornerà subito a Milano, direttamente dal ritiro turco dopo il problema che ha subito al polso. Il giocatore sarà immediatamente a disposizione di Cristian Chivu nella preparazione del derby contro il Milan. Calha sarebbe dovuto rientrare ad Appiano soltanto tra mercoledì e giovedì, ma anticiperà anche perché, senza troppi rimpianti, salterà la sfida della sua Turchia in casa della Spagna prevista per martedì, nell’ultima giornata dei gironi di qualificazione ai Mondiali. Il problema alla mano non è grave e non preoccupa, ma è meglio che stia sotto controllo e si vada ad evitare un aggravamento. Almeno secondo le prime indiscrezioni. Hakan dovrà essere visitato anche ad Appiano.