L’amara notte di Madrid spinge i pensieri della dirigenza nerazzurra alla prossima stagione, quando l’idea è quello di dare di nuovo l’assalto anche alla Champions League. Marotta e Ausilio sono pronti a dare un nuovo volto all’Inter.

Inter, in lista Zielinski e Taremi

Non solo arrivi, da Milano ci saranno anche delle partenze. Sanchez e Klaassen riducono in entrambi i casi la speranza di poter strappare il rinnovo per un altro anno. Valutazioni verranno fatte anche intorno ad Arnautovic che, assente per infortunio, non ha fornito le garanzie fisiche che l’Inter si sarebbe aspettata quest’anno dal suo terzo attaccante in rosa.

L’Inter dovrà affrontare pure il Mondiale per Club, questo spinge ancor di più la società a fare spazio a nuovi progetti e di allargare la rosa a disposizione di Inzaghi. I dirigenti sono già a lavoro, in lista ci sono già Zielinski e Taremi, ma si sa che non bastano. E’ necessario apportare rinforzi in attacco. L’Inter non ha intenzione di abbassare la guardia e di perdere quanto di buono costruito negli ultimi anni. A partire da adesso, per conquistare lo scudetto, per poi passare al Mondiale per Club.