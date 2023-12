Si sa che quella di stasera tra Inter e Real Sociedad fosse una gara molto pericolosa per la squadra di Inzaghi. Ed è proprio così perchè i baschi nei 180′ minuti tra andata e ritorno sono stati gli unici a impensierire i nerazzurri. Poche le emozioni nel primo tempo a San Siro visto che gli spagnoli hanno controllato la palla nei primi 45′ grazie al solito possesso palla con la squadra di Inzaghi che si presenta in attacco la prima volta al 38′.

Se l’Inter vuole il primo posto dovrà fare qualcosa in più nella ripresa ed ecco che allora Inzaghi lancia Lautaro Martinez, Barella e Arnautovic per Sanchez, Mkhitaryan e Thuram anche se la sostanza non cambia perchè i nerazzurri pareggiano 0-0 e sciupano l’opportunità di arrivare prima nel girone.

TABELLINO:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu (dal 37′ st Asllani), Mkhitaryan (dal 20′ st Barella), Dimarco (dal 32′ st Bastoni); Thuram (dal 20′ st Arnautovic), Sanchez (dal 20′ st Lautaro). A disp.: Lautaro, Barella, Arnautovic, Bastoni, Asllani. All. Inzaghi.

REAL SOCIEDAD ​(4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia (dal 32′ st Elustondo), Le Normand, Munoz (dal 41′ st Tierney); Zakharyan (dal 32′ st Magunazelaia), Zubimendi, Merino, Oyarzabal; Sadiq (dal 16′ st Turrientes), Kubo (dal 41′ st Caros Fernandez). A disp.: Turrientes, Elustondo, Magunazelaia, Tierney, Caros Fernandez. All. Alguacil.

Ammoniti: Zubeldia, Zakharyan, Kubo, Elustondo

Recupero: 1′ pt, 6′ st