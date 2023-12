In palio il primato del Gruppo D a San Siro nella gara tra Inter e Real Sociedad. Turn over per Simone Inzaghi, pronto a lanciare Carlos Augusto nella difesa a tre con Darmian e Acerbi. A centrocampo riposa Barella, dentro Frattesi con Çalhanoğlu e Mkhitaryan, sostenuti da Cuadrado e Dimarco sulle corsie laterali. In avanti la coppia composto da Sanchez e Thuram. Va in panchina Lautaro Martinez. Tra i pali c’è Sommer.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Elustondo, LeNormand, Aihen Munoz; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Zakharyan. All. Alguacil.