Verso Inter-Real Sociedad, tocca a Frattesi. È lui l’arma di Inzaghi

Davide Frattesi, in occasione della partita che l’Inter giocherà con il Real Sociedad, sarà a disposizione fin dal primo minuto. Tale notizia è stata data da Simone Inzaghi in conferenza stampa. Restano comunque alcuni dubbi; La Gazzetta dello Sport, infatti, ha riportato: “Tra i tanti dubbi, c’è proprio chi tra le due mezzali dovrà fare posto all’ex Sassuolo e non è una decisione semplice visto lo stato di forma super sia di Nicolò Barella che di Henrikh Mkhitaryan. Alla fine l’armeno pare avere più chance del sardo di giocare dall’inizio ma, a prescindere dalla scelta pensata da Inzaghi contro la Real Sociedad, quei due colleghi sono il principale problema di Frattesi. Un doppio ostacolo verso la gloria”.

Inter | Le condizioni di Frattesi

Frattesi, data l’assenza nella gara contro l’Udinese, risulta essere riposato e pronto a scendere in campo in vista della Champions League. Secondo La Gazzetta dello Sport: “In campionato contro i friulani Frattesi avrebbe potuto iniziare, ma alla fine Davide si è ritrovato con 0 minuti nelle gambe e tanto freddo nelle ossa. Anche per questo Inzaghi, in favore di telecamera, ha voluto parlargli fitto. Gli ha spiegato perché in quel momento avesse voluto togliere Sensi dalla naftalina e lo ha tranquillizzato subito sul suo impiego in Coppa già stasera”. Il quotidiano, in merito all’occasione dell’ex Sassuolo in Champions, ha poi riferito: “Frattesi da interista vive comunque due vite, una italiana e una europea. In Serie A ha messo in fila appena 302 minuti e l’unica da titolare l’ha giocata a Empoli a fine settembre, praticamente un secolo fa. È sempre stato il primo cambio delle due mezzali nell’ultimo quarto. Eppure a volte gli sono bastate le briciole per saziarsi, come nel caso del gol trovato nel derby. In Champions, invece, l’alternanza scientifica di Inzaghi lo ha premiato spesso”.

La Rosea ha poi concluso: “Dopo la panchina a San Sebastian e un risentimento ai flessori della coscia destra che gli ha tolto la possibilità di giocare la prima a San Siro col Benfica, ha fatto 270’ su 270 nelle successive tre”.