Inter, rinforzo da 25 milioni a centrocampo: è lui il colpo per gennaio

l’Inter di Simone Inzaghi sta trovando via via la sua forma, ambientandosi ai vertici della classifica qualche passo indietro alle due capoliste Milan e Napoli.

Il derby giocato domenica scorsa contro i rossoneri ha evidenziato come la ‘beneamata‘ abbia grande capacità di dominare il gioco ma al tempo stesso possa andare in difficoltà quando inizia a mancare quell’intensità che l’ex tecnico della Lazio richiede per tutti i 90 minuti e se è vero che Arturo Vidal sembra completamente un altro giocatore rispetto a quello visto nella scorsa stagione agli ordini di Antonio Conte, è anche vero che i vari Sensi, Vecino e Gagliardini (sia per problematiche relative agli infortuni sia per scelte tecniche) non stanno dando quel contributo necessario per fornire delle valide alternative all’allenatore piacentino.

Ecco a questo punto che torna prepotentemente di moda il nome di Nahitan Nandez, l’urugaiano in estate era stato ad un passo dal trasferimento a Milano, dopo la cessione di Hakimi infatti il club meneghino aveva puntato decisamente su di lui, ma il trasferimento sfumò per un paio di milioni di differenza tra domanda ed offerta dopodiché il club degli Zhang decise di virare su un obiettivo più a basso costo, accaparrandosi le prestazioni di Dumfries che però adesso non sta convincendo l’ambiente nerazzurro e di conseguenza ecco che l’ex Boca Juniors torna ad essere preso in considerazione dai vertici dirigenziali milanesi.

La promessa di Giulini, il presidente del Cagliari, nei confronti del nazionale della ‘celeste’ consiste nelfatto che se dovesse arrivare un’offerta congrua non si faranno particolari tentativi di opposizione, e quindi il calciatore (sotto contratto coi sardi fino a giugno 2024 a 1,6 milioni all’anno) sarebbe libero di poter andare via già a gennaio, con Marotta che monitora da diverso tempo la posizione del cagliaritano.

La richiesta per il trasferimento definitivo del rossoblu si aggira intorno ai 25 milioni di Euro, ma la disponibilità economica del ‘biscione‘ passa dall’autofinanziamento alle tipologie di formule meno onerose di cui l’ex ds della Juventus si è dimostrato essere un maestro, a questo proposito è lecito aspettarsi un forcing dell’amministratore delegato già a gennaio, per regalare a Simone Inzaghi un tassello di qualità da inserire nella sua rosa.