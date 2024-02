Inter, squadra in partenza per Roma nel tardo pomeriggio | I dettagli

L’Inter si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile, ed ora si prepara a partire per Roma dove domani alle 18 affronterà la squadra allenata da Daniele De Rossi. Stando a quanto riporta Sky Sport, la squadra nerazzurra partirà da Malpensa nel tardo pomeriggio con un volo diretto verso la Capitale.

Inter, Inzaghi non parlerà in conferenza stampa

Simone Inzaghi non terrà la conferenza stampa di vigilia. Il tecnico, come spesso accaduto in questa stagione per le partite in trasferta, ha deciso di non parlare alla vigilia del match. Ricordiamo anche però, che domani il tecnico piacentino non sarà presente in panchina perché squalificato, al suo posto ci sarà il vice Farris a prenderne le veci.