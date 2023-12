L‘Inter si riconferma una corazzata dopo la vittoria con la Lazio. Quella romana è sempre stata una trasferta ostica negli ultimi anni per i nerazzurri, ma ieri sera i ragazzi di Simone Inzaghi hanno messo in scena un’altra grandissima prova di forza vincendo in scioltezza con i biancocelesti. La coppia Lautaro-Thuram ha messo al tappeto un altro avversario e l’Inter si gode così il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla Juventus, attualmente seconda.

Inter, Sommer e Lautaro vogliono entrare nella storia

Due sono i dati da tenere d’occhio riguardante la squadra di Inzaghi. Il primo riguarda Lautaro Martinez, il quale ha superato Milito per numero di goal in un anno solare, raggiungendo quota 29 reti segnate. Ora il Toro è il quarto nella storia nerazzurra e insegue il il record di Nyers (32 gol nel 1951). Il secondo dato, invece, vede protagonista Yan Sommer che proprio ieri ha spento 35 candeline. Con la vittoria di ieri per 0-2 è arrivato anche l’undicesimo clean sheet per il portiere nerazzurro, ulteriore dato che conferma la forza dell’Inter. Guardando in proiezione, il portiere svizzero potrebbe arrivare toccare quota 25 clean sheet stagionali, superando il record di 21 raggiunto nella storia soltanto da 5 portieri: Ivan Provedel nella scorsa stagione; Cudicini (1968/69 con il Milan); Rossi (1993/1994 con il Milan); De Sanctis (2013/14 con la Roma); Buffon, che ci è arrivato in ben due occasioni.