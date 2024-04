Inter, vincere lo scudetto come 35 anni fa | E farlo contro il Milan..

Tra derby e Torino, il calendario mette davanti all’Inter un doppio match-point a San Siro e la possibilità di tornare a festeggiare uno scudetto a Milano. Un fatto che, come ricorda oggi il Corriere dello Sport, non succede addirittura da 35 anni, ovvero dalla stagione 1988/89 il tricolore divenne aritmetico dopo aver battuto 2-1 il Napoli, in casa.

Cucirsi la seconda stella…a Milano

Quello era il 13° scudetto della storia dell’Inter. Per il 20°, ormai dietro l’angolo, c’è l’affascinante possibilità di vincerlo nel derby di lunedì sera a San Siro oppure di rinviare i discorsi nel match interno di sabato 27 aprile alle ore 15 contro il Torino. In ogni caso, anche se il derby è in casa dei rossoneri, la squadra di Simone Inzaghi ha due possibilità di fila per cucirsi la seconda stella a Milano.

I successi più recenti in campionato sono infatti arrivati lontano da Milano: nelle stagioni 2006/07 e 2009/10 la sentenza arrivò a Siena, mentre nel 2007/08 fu la volta di Parma. Nel 2020/21 fu invece decisivo il pareggio a Reggio Emilia tra Sassuolo e Atalanta, nel 2008/09 l’Inter venne incoronata regina d’Italia dopo il ko del Milan sul campo dell’Udinese.