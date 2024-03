Inter, Zanetti: “Per lo scudetto siamo concentrati, ma mancano ancora 9 partite”

Per l'Inter si avvicina il finale di stagione, e Zanetti è pronto a scommettere che la squadra sarà concentrata fino alla fine

Javier Zanetti ex capitano, bandiera, e ora vice presidente dell’Inter, è intervenuto a “CosenzaChannel” in quanto è stato ospite al Centro Sportivo dell’Università della Calabria per il memorial Dario Albanese. Zanetti ha parlato della lotta scudetto e del finale di stagione, ecco le sue parole.

Inter, Zanetti rassicura i tifosi: “Siamo concentrati nel finire al meglio la stagione”

“Siamo contenti del percorso che stiamo facendo, speriamo di finire al meglio. Mancano ancora nove partite, bisogna concentrarsi per superarle una alla volta”.