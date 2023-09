Inter, Zilliacus: “Non sono sicuro che Zhang voglia vendere il club”

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese, è tornato a parlare ai microfoni di SempreInter.com, riguardo alla possibilità di acquistare l’Inter. Ci sono stati già dei contatti con Zhang, ma per il momento ogni discorso sembra “congelato”.

Inter, le parole dell’imprenditore finlandese

“Ho detto pubblicamente che sono interessato ad acquistare l’Inter. Ci deve però essere un interesse da parte dell’attuale proprietà a vendere anche l’Inter e non sono sicuro che sia quello che vogliono fare. Ho letto dichiarazioni di Suning in cui ha affermato che il loro impegno con l’Inter è a lungo termine. E voglio rispettare la loro volontà, non voglio essere invadente. Senza entrare nei dettagli, posso dire che al momento non sono in corso trattative dirette. Ma non voglio entrare ulteriormente nei dettagli. Ho troppo rispetto per la famiglia Zhang e i dirigenti del club”.