Vincenzo Italiano ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match di San Siro contro il Milan caricando i suoi giocatori in vista dello scontro Champions.

Italiano su Milan-Fiorentina

Come arriva la sua squadra alla partita di San Siro?

“Si riparte carichi e motivati. Arriviamo dopo la vittoria con il Bologna che ci ha permesso di ripartire in campionato e fare punti per la classifica che vogliamo mantenere e migliorare se possibile. Affrontiamo un avversario difficile, lo abbiamo preparato bene, i calciatori sono arrivati piano piano, vediamo quali risposte avremo”.

Come hanno lavorato i suoi giocatori in queste due settimane di sosta?

“Bene, in un bel clima. Sono stati 15 giorni in cui mancavano i nazionali ma c’erano tanti primavera aggregati al nostro gruppo. Abbiamo lavorato con grande intensità. Come dico sempre le vittorie fanno lavorare con un altro clima. Abbiamo aggiunto gradualmente chi è rientrato dalla nazionale e in questi ultimi giorni abiamo studiato una strategia per opporci al nostro avversario”.

Come sta Beltran? Avrà qualche giocatore indisponibile?

“Beltrán sta bene, si è sempre allenato, sta bene, in questi giorni ha intensificato ed è con noi. Kayode sta molto meglio, ha fatto qualcosa in più ma preferiamo farlo rimanere a Firenze per averlo nei prossimi impegni. Giovedì c’è un’altra partita importante. Per domani ci manca Ranieri squalificato. Stiamo bene, siamo carichi, dobbiamo affrontare il Milan, serve una prestazione di livello”.

Che partita si aspetta contro il Milan? La Fiorentina può vincere considerate le assenze dei rossoneri?

“È una partita difficile. L’avversario è il Milan, una squadra forte. Nell’ultimo periodo sono sembrati in difficoltà ma hanno sempre reagito. In squadra hanno dei campioni e lo stadio sarà infuocato. Per noi è un test per far vedere che siamo maturi. Questi sono gli obiettivi che dobbiamo ricercare. Sono forti al netto delle assenze, che peraltro abbiamo noi e anche altre squadre. Hanno un allenatore di grande qualità, per noi è un test impegnativo in cui dovremo cercare di dare valore a una vittoria. Spesso dopo le soste abbiamo faticato e anche in tal senso servono risposte”.