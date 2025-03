Joao Felix, un esperimento fallito: Le incognite sul futuro del Milan

Quella che inizialmente sembrava una manovra strategica orchestrata con sapiente lungimiranza da Jorge Mendes si sta rivelando, a conti fatti, un esperimento fallimentare. L’ approdo di Joao Felix al Milan, facilitato dalla presenza di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, non ha prodotto i risultati sperati, con il talento portoghese che sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative.

Joao Felix, da colpaccio a flop: il Milan frena sul riscatto

L’entusiasmo generato dalle prime apparizioni, in particolare l’esordio positivo contro la Roma, aveva lasciato presagire un possibile riscatto del giocatore al termine della stagione, con il Milan intenzionato a intavolare una trattativa con il Chelsea per il rinnovo del prestito o, addirittura, per l’inserimento di una clausola di acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, con il passare delle settimane, le prestazioni dell’ex Atletico Madrid sono andate via via scemando, fino a relegarlo ai margini del progetto tecnico. Le scelte di Conceicao nelle ultime uscite stagionali hanno infatti sancito una perdita di centralità del numero 79 rossonero, con il tecnico lusitano che ha progressivamente limitato il suo impiego, preferendo altre soluzioni tattiche. Un segnale inequivocabile di un’ involuzione che, a meno di una repentina inversione di tendenza, sembra destinata a compromettere ogni possibilità di permanenza a Milano.

Ultima chiamata per il portoghese: un finale di stagione per cambiare tutto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il destino di Joao Felix appare ormai segnato, anche in virtù della sempre più probabile separazione tra il Milan e Conceicao a fine stagione. L’eventuale uscita di scena del tecnico ex Porto, che aveva rappresentato un forte punto di riferimento per il connazionale, renderebbe ancora più improbabile una conferma dell’attaccante. Nonostante ciò, lo scenario non è del tutto cristallizzato. Le settimane che restano da qui alla fine della stagione, con una Coppa Italia ancora in palio, potrebbero offrire a Joao Felix un’ultima opportunità per ribaltare le gerarchie e dimostrare il proprio valore. Un’impresa complessa, ma non impossibile.