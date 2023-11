Vlahovic e Chiesa dovrebbero partire titolari contro la Fiorentina per l’incontro di domenica 5 Novembre, secondo quanto riferisce tuttojuve.com. Massimiliano Allegri infatti starebbe pensato proprio ai due ex viola per scardinare la difesa della compagine di Vincenzo Italiano. Il match, già uno dei più caldi di tutto il calendario, sarà ancora più incandescente per via delle ottime posizioni in classifica di ambo i club. La Juventus proverà proprio ad affidarsi a chi conosce già l’ambiente del Franchi per consolidare ancora di più il ruolo di anti-Inter.

Cambiaso e Rugani confermati come titolari

Allegri è pronto anche a dare nuova fiducia a Cambiaso: l’ex Bologna sta diventando un vero e proprio jolly e, dopo il gol vittoria contro il Verona, potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nell’undici bianconero. Anche Rugani partirà titolare per via dell’infortunio di Danilo. Alla Continassa la parola d’ordine è prudenza: sia il brasiliano che Weah verranno preservati probabilmente fino alla sosta.