Calciomercato Juventus, Vlahovic verso la cessione | Il punto

Dušan Vlahović è partito bene in questo campionato, ma è a digiuno di gol da ben sei partite di campionato e la Juventus sembrerebbe già guardare al mercato. Il rendimento di Vlahović non è come quello che Massimiliano Allegri si sarebbe aspettato, e l’allenatore toscano pare che abbia fatto diversi incontri con la proprietà e anche con la società sportiva per avere un nuovo attaccante entro il mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, chi sostituirà Vlahovic?

La Juventus, dopo un’estate difficile e un esordio tutto sommato positivo per Vlahović, lo vorrebbe cedere, secondo quanto si apprende da “Il Corriere dello Sport” e il contratto del serbo è in scadenza al 2026.

L’attaccante nato nel 2000 è approdato alla Juventus per oltre 70 milioni di euro e ne guadagnerà 12 milioni netti a stagione a partire dal mese di luglio, secondo alcuni accordi prestabiliti, il che sarebbe troppo sproporzionato visto il suo rendimento attuale. Facendo un calcolo tra ammortamento e costo lordo, Vlahović andrebbe a costare alla società bianconera 43 milioni di euro e questa sarebbe una ragione in più che farebbe della cessione tra le migliori soluzioni al momento.