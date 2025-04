Juve-Vlahovic verso l’addio: in estate si punta su Osimhen

Igor Tudor sembra aver ridato il sorriso a Dusan Vlahvoic, oltre che a tutta la Juventus. L’attaccante contro il Genoa è tornato a vestire la maglia da titolare della Vecchia Signora. La sua prestazione non è stata una delle migliori, ma bisogna pur ricominciare da qualche parte. Ciò che porterà fiducia è che l’allenatore croato crede nelle sue qualità. Ma l’addio alla Madama è vicino, ed è già scritto.

Juventus, addio a Dusan, Giuntoli prova l’affondo per Osimhen

In estate l’ex Fiorentina verrà ceduto al miglior offerente sul mercato. E senza prestazioni all’altezza del valore d’acquisto, sarà difficile aspettarsi offerte da capogiro. Le uniche società che potrebbero fare follie sono quelle inglesi, con Arsenal e Newcastle. Il serbo finirà sul mercato a un anno dalla scadenza del contratto, ma nessuna delle due parti vuole permettersi di arrivare a fine rapporti in difficoltà.

A Giuntoli piace Victor Osimhen, il dirigente bianconero ha incontrato l’entourage dell’ex Napoli, oggi in prestito al Galatasaray. C’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita da De Laurentiis per l’estero, che però finora nessuno ha mai provato a far valere e così la Juve resta in attesa di capire se potrà affondare il colpo. Champions e Vlahovic permettendo.