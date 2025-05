Fagioli sembra non aver convinto la Fiorentina, molto probabilmente tornerà a Torino, con la maglia della Juventus. Da Firenze arrivano sempre maggiori perplessità circa l’opportunità di riscattare il centrocampista che era arrivato dalla Juventus con la formula del prestito oneroso con un obbligo di riscatto subordinato.

Juventus, Rugani e Fagioli tornano alla casa-madre

Il motivo principale è anche che i viola probabilmente non riusciranno a qualificarsi neanche in Conference League, questo non permetterà al club di non onorare l’obbligo anche in considerazione del fatto che il centrocampista non avrebbe convinto dal punto di vista emotivo. Al di là delle qualità tecniche di Fagioli, che non possono essere messe in discussione, il giocatore sembra non avere adeguata capacità di mantenere concentrazione e di saper resistere alle pressioni. A questo punto la Fiorentina andrebbe a risparmiare i 16 milioni necessari all’acquisto definitivo dalla Juventus dopo averne versati già 2,5 per il prestito oneroso. Il classe 2001 sarebbe quindi aggregato subito alla formazione di Tudor, pronto a partecipare al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno prossimo.

Il discorso è lo stesso anche per Daniele Rugani, in prestito all’Ajax. Il difensore, infatti, tornerà alla Juventus dopo il prestito di un anno al club olandese. Un’esperienza straordinaria dal punto di vista umano e sportivo sebbene si sia conclusa con la grande delusione della rimonta scudetto subita dal Psv, titolo perso alla penultima giornata per un solo punto dopo averne accumulati 9 di vantaggio.