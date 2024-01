Juventus, Allegri: ” Uno che potremmo vedere presto è Nonge”

La Juventus dopo aver lanciato in prima squadra Yildiz, potrebbe nelle prossime partite, e forse in Coppa Italia contro la Salernitana, lanciare un nuovo prospetto nel ruolo di mezz’ala.

Allegri ne ha parlato nella conferenza stampa post partita contro la Roma, queste le sue parole: “Un altro che potremmo vedere presto è Nonge che sta crescendo – ha dichiarato ai microfoni di DAZN – va un po’ raddrizzato, ma sa giocare molto bene a calcio”.

Ma chi è Joseph Nonge?

Joseph Nonge Boende è un classe 2005, ed è stato acquistato nel 2021 dall’Anderlecht che lo scorso anno ha militato nella Primavera di Paolo Montero mentre quest’anno è stato principalmente impegnato con la Juventus Next Gen in Serie C (con cui ha disputato 11 partite segnando un gol e messo a referto un assist). Nonge è una mezzala molto talentuosa che ha impressionato per le sua abilità tecniche e fisiche, che gli sono valse l’illustre paragone con Paul Pogba.