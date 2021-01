Juventus, anche Cuadrado è positivo: l’annuncio ufficiale

Nuovo positivo alla Juventus

La tensione che girava intorno alla Juventus si è rivelata reale e si è intensificata. Non solo Alex Sandro, un nuovo positivo è stato riscontrato dagli esiti degli ultimi tamponi. Si tratta di Juan Cuadrado.

Juventus, dopo Alex Sandro anche Cuadrado

Juan Cuadrado è positivo al Covid-19, a farlo sapere è la Juventus sul suo sito web ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”. L’anno sembrava iniziato bene con la super vittoria contro l’Udinese (4-1) e si sperava in un ritorno in alta classifica e di ritrovata continuità per gli uomini allenati da Andrea Pirlo. Ma i bianconeri dovranno affrontare quest’alta tegola sulla testa e reagire alla meglio per non perdere dal mirino nessun obiettivo. Non si sa come andrà a finire nei prossimi giorni, se si avranno altri contagiati, ma al momento, per fortuna, sono soltanto due. Due giocatori che salteranno sicuramente la gara contro il Milan e quella contro il Sassuolo, prevista per domenica 9 gennaio. In attesa dei prossimi tamponi, le altre gare dei bianconeri sono: Genoa per la Coppa Italia (13 gennaio) Inter per la gara di campionato (17 gennaio); Napoli per la Supercoppa (20 gennaio). Difficilmente rientreranno per una di queste partite. Si spera in un loro rientro quanto prima.