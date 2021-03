Juventus, il futuro di Pirlo

Andrea Pirlo perde un’altra partita, un vero e proprio flop i suoi cambi di modulo contro il Benevento che portano la Juventus alla sconfitta. Il popolo bianconero è indignato, così come Fabio Paratici a fine gara. Se sui social si legge la voglia di mandare via Andrea Pirlo, le vere decisioni toccano alla società. Il ds bianconero, intervenuto a fine gara, ha confermato che la Juve continuerà con il tecnico attuale. Intanto, anche l’allenatore bianconero risponde alla domanda sul suo futuro a fine gara: “Il mio futuro? Ci sarà una società che deciderà, io continuo a lavorare giorno per giorno, partita dopo partita, per cercare di fare del mio meglio. Poi alla fine ognuno tirerà le somme”.

Juventus, Pirlo non molla l’idea di vincere lo scudetto

Andrea Pirlo ha intenzione di continuare il suo lavoro a Torino, e crede in quello che fa, si trasmette fiducia e sull’idea di vincere lo scudetto non molla: “Dobbiamo continuare a crederci, a lavorare per cercare di essere sempre lì. L’obiettivo non cambia, deve cambiare l’atteggiamento. Indossiamo una maglia importante e va sempre onorata. Oggi c’era la voglia di vincere ma sapevamo che era una gara difficile quindi bisognava avere la calma di sfruttare l’ampiezza del gioco, invece siamo stati frenetici e purtroppo non abbiamo portato a casa il risultato”.