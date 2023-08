Juventus, bisogna abbassare il monte ingaggi: problema Pogba?

Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Giancarlo Padovan è tornato a parlare di Paul Pogba e della situazione Juventus, facendo riferimento al monte ingaggi.

Juventus, il pensiero di Padovan

“Come se non bastassero le penalizzazioni in campionato e l’esclusione dall’Europa, oltre alle inchieste penali e civili, c’è un altro lascito, altrettanto pesante, della triade Agnelli-Nedved-Cherubini alla nuova dirigenza. E riguarda Paul Pogba, un calciatore finito da almeno tre anni, arrivato a parametro zero e perciò “ricompensato” con un ingaggio da otto milioni netti più due di bonus fino al 2026. rattasi, infatti, di giocatore non giocante e del più pagato in rosa. E, per una società come la Juve, dilaniata dal monte-ingaggi, risparmiare 24 milioni netti, ovvero 48 lordi, costituirebbe una vigorosa boccata d’ossigeno per recuperare il terreno perduto e, soprattutto, i soldi buttati. Ovvio che Pogba vada incoraggiato con una generosa buona uscita, ma non è accettabile che rifiuti di andare in Arabia Saudita (dove, peraltro, avrebbe guadagnato di più), sia vago sulle sue possibilità di recupero e si opponga anche ad una decurtazione dell’ingaggio”.