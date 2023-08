Juventus-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Allegri conferma il 3-5-2 visto ad Udine la scorsa domenica. Come annunciato nella conferenza stampa, ad occupare i pali ci sarà Perin, sostituto dell’infortunato Szczęsny; con Danilo, Bremer e Alex Sandro a comporre il reparto difensivo; Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo, supportato da Cambiaso e McKennie sulle fasce; in avanti il due composto da Chiesa e Vlahovic.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukeam, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.