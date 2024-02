Juventus, Bremer salterà la sua prima partita in stagione | Allegri ora è in difficoltà

Allegri dovrà fare a meno di Bremer per la prima volta in stagione

Gleison Bremer è stato ammonito nel match perso dalla Juventus contro l’Udinese. Questa ammonizione è costata cara al centrale brasiliano, perché essendo in diffida ora dovrà salterà il match contro il Verona. Allegri dunque, dovrà rinunciare al centrale che fino ad ora era sceso in campo in tutte le partite giocate in stagione e capire chi dovrà sostituirlo, per il tecnico non sarà facile.

Chi sostituirà Bremer?

Secondo TuttoSport, Allegri avrà ancora tre giorni per lavorare e decidere quale sarà il tridente difensivo che scenderà in campo a Verona, ma stando alle ultime indiscrezioni, al posto del centrale brasiliano potrebbe giocare Daniele Rugani.